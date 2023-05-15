Появление диктатора приковало внимание СМИ, ведь несколько дней подряд инсайдеры сообщали, что он серьезно болен.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко появился на публике на фоне слухов о серьезной болезни.

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, сегодня он работает в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО.

"Заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне. Мероприятие начинается прямо сейчас", - говорится в сообщении.

Видео дня

На фото с места происшествия Лукашенко позирует в военной форме. Невзгоды со здоровьем выдает перебинтованная рука диктатора. На фото с парада в Москве он имел бинт на правой руке, а сейчас - на левой.

Лукашенко болен - что известно

В СМИ начали распространяться слухи об ухудшении здоровья Лукашенко, особенно после парада 9 мая в Москве - там диктатор еле передвигался и быстро вернулся домой.

Первый зампред комитета Госдумы России по делам СНГ Константин Затулин подтвердил, что Александр Лукашенко заболел. По данным источников, Лукашенко лечат профессора из Москвы, у него произошел серьезный сбой.

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