Белорусский диктатор Александр Лукашенко появился на публике на фоне слухов о серьезной болезни.
Как сообщает пресс-служба Лукашенко, сегодня он работает в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО.
"Заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне. Мероприятие начинается прямо сейчас", - говорится в сообщении.
На фото с места происшествия Лукашенко позирует в военной форме. Невзгоды со здоровьем выдает перебинтованная рука диктатора. На фото с парада в Москве он имел бинт на правой руке, а сейчас - на левой.
Лукашенко болен - что известно
В СМИ начали распространяться слухи об ухудшении здоровья Лукашенко, особенно после парада 9 мая в Москве - там диктатор еле передвигался и быстро вернулся домой.
Первый зампред комитета Госдумы России по делам СНГ Константин Затулин подтвердил, что Александр Лукашенко заболел. По данным источников, Лукашенко лечат профессора из Москвы, у него произошел серьезный сбой.