Они сожалеют лишь о том, что не успели забрать все свои вещи.

Главное управление разведки Минобороны опубликовало новый перехват телефонного разговора российского оккупанта с позиций на юге Украины. Захватчик признался, что они не только не спасали местных жителей после прорыва дамбы Каховской ГЭС, но и забирали у них плавсредства, чтобы спастись самим.

В ГУР назвали это очередным подтверждением умышленного подрыва россиянами плотины на Каховской ГЭС.

В перехвате российский военный рассказывал, что участвовал в эвакуации военных и оружия. Его жена спросила, спасали ли захватчики местных, на что он ответил: "Нет, только себя".

По словам интервента, стремительный подъем воды стал для оккупантов неожиданностью, ведь их заблаговременно предупредили, что большого наводнения не будет. Захватчик и его жена сожалеют только о том, что не удалось спасти вещи.

"Вообще сказали, что вода не поднимется сильно. Поэтому мы вещи не собирали. Потом уже как сильно прижало, быстро все спасайте все", - вспоминает военный.

Уничтожение Каховской ГЭС

Как ранее сообщал УНИАН, ночью 6 июня российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС, из-за чего затопило десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что российские террористы делают все, что жертв через подрыв Каховской ГЭС на оккупированной Херсонщине было как можно больше.

Количество пропавших без вести на Херсонщине увеличилась до 29 человек, эвакуация продолжается несмотря на постоянные обстрелы россиян.

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