Сегодня весь город живет в ожидании возвращения ВСУ, но не все этому рады.

Под российской оккупацией Мариуполь превратился в "мрачную версию Советского Союза". Об этом жители города рассказали британскому изданию Guardian на условиях анонимности.

"Я чувствую себя так, словно попал в какой-то страшный затопленный и забитый колхоз. Магазины примитивные, а цены астрономические. Этот город не тот, который я знал. Люди не те. Все изменилось. У меня постоянное чувство, что я хочу домой", – рассказал один из жителей Мариуполя.

По словам людей, оккупанты снесли более 300 многоэтажек, разрушенных российскими ударами во время осады города. Центр Мариуполя превратился в "сплошную пустошь". На стенах уцелевших административных зданий и школ оккупанты вывесили портреты российского диктатора Владимира Путина и главаря донецких террористов Дениса Пушилина.

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Квартиры в нескольких отремонтированных многоэтажках были предоставлены коллаборационистам. Часть жителей продолжали ютиться в полуразрушенных девятиэтажках, назначенных к сносу, без отопления и света. Другие были вынуждены переехать в переполненные общежития, где мужья и жены были разделены и помещены в однополые комнаты.

По словам нынешних и бывших жителей Мариуполя, накануне полномасштабного вторжения России в прошлом году общественное мнение в Мариуполе было разделено 50/50 – на тех, кто поддерживал Киев, и тех, кто симпатизировал Путину. Весной 2022 года около половины населения города бежало в подконтрольные Украине районы и страны Европы.

По словам самих мариупольцев, от российских бомбардировок в городе погибло 100 000 – 120 000 человек, что значительно превышает официальную цифру в 21 000 человек, названную украинскими властями. Один человек сказал изданию, что от 25% до 30% его друзей и знакомых погибли.

В настоящее время из 480 тысяч довоенного населения города в Мариуполе остаются около 120 000 жителей. Из них около 20% поддерживали Вооруженные силы Украины и ждали освобождения, рассказал житель. Из остальных 80%, оставшихся в городе, половина заявляет, что они равнодушны к политике, а вторая половина искренне поддерживает российскую оккупацию.

"Эта последняя группа сейчас составляет большинство. Они очень боятся контрнаступления. Настроения в Мариуполе резко изменились. Год назад все думали, что Россия победит. Другого сценария не было. Теперь даже те, кто поддерживает Путина, понимают, что что-то происходит, и что Россия действительно может проиграть. Они боятся, что будет битва [за Мариуполь]. Они поняли, что, когда территория снова станет украинской, им конец. Им придется покинуть свои дома и навсегда уехать в Россию", – рассказал собеседник издания.

Помимо самих мариупольцев за последний год в Мариуполь переселилось около 50 000 россиян.

"Эти приезжие понятия не имеют о том, что произошло. Они смотрят пропаганду по телевизору и думают, что нас спасли от неонацистов", — сказал один человек.

Тем временем, Кремль занимается идеологической обработкой молодежи. Школы и детские сады вновь открылись по русской программе, а украинский язык был запрещен.

"Промывание мозгов очень сильное. Детям говорят, что президент России самый лучший, а в Украине полно плохих людей и фашистов. Это как в СССР. Есть чужие лозунги. Неизменны только математика и физика", – говорят горожане.

Местные жители признают, что через год после захвата города Россией признаков активности украинских партизан мало. Но оккупанты занимаются репрессиями – арестовывают и пытают любого, кто может иметь проукраинские взгляды. Выехать из Мариуполя можно только в Россию, пройдя долгую и опасную проверку ФСБ.

Большинство приняли российские паспорта. По словам жителей, без него было невозможно получить пенсию, получить доступ к медицинским услугам или даже купить или продать автомобиль. Пожилые люди получали пенсию в размере 10 000 рублей в месяц.

"Мы живем экономно. Хлеб, вода, немного колбасы. Вот и все. Мы не можем позволить себе роскошь", — рассказал житель города.

Одна из жителей города рассказала, что недавно посетила мариупольский пляж, который когда-то был популярной зоной отдыха, где семьи и пары купались и отдыхали летом.

"Я пошла с сестрой. Там никого не было. Он был совершенно пуст. Все боятся, что могут быть гранаты или мины. С одной стороны было ужасно, с другой круто быть одному. Мне хотелось плакать", – рассказала женщина.

Ситуация в Мариуполе – последние новости

По словам советника мэра Мариуполя, российские оккупанты проводят массовую переброску техники через город. В направлении Бердянск-Пологи и Волновахи зафиксировано перемещение грузовиков с живой силой и БТРов. Также, по словам Андрющенко, россияне возобновили тактику ночных передвижений.

Кроме того, российские оккупанты в ожидании контрнаступления ВСУ активно укрепляют оборонительные сооружения в Мариуполе. Они устанавливают защитные сооружения по всему городу и вокруг него. В основном россияне устанавливают бетонные доты с пулеметами у мостов.

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