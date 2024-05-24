В ВСУ раскрыли последние потери оккупантов.

В районе населенного пункта Крынки, что на левобережье Херсонщины, продолжаются бои. Вчера появилась неофициальная информация, что ВСУ оставили поселок и улучшили позиции.

Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона, что там горячо и есть определенные успехи. "В нашей зоне ответственности наиболее оживленные события происходят именно на Херсонщине, это, если не учитывать активности врага по обстрелам, а брать непосредственно боевые столкновения. Так, если на Старомайорское и Роботино вчера было по одному штурму, то на Крынки - 9. Но все они были безуспешны. Враг был вынужден отступить на свои позиции, понеся соответствующие потери", - рассказал он.

Всего в течение суток получено подтверждение о том, что на Ореховском и Херсонском направлении стало меньше на 98 захватчиков, также они потеряли 37 единиц вооружения и военной техники - реактивную систему залпового огня, 7 пушек, 2 минометы, 22 единицы автобронетехники, 3 лодки и тому подобное. Также уничтожен полевой пункт боеснабжения, наблюдательный пункт, 2 пункта управления БпЛА и блиндаж противника.

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По словам Плетенчука, сейчас нельзя сказать, что на этом участке фронта произошли какие-то существенные изменения. "Морские пехотинцы продолжают "стоять", имеют успехи. Можно сказать, что ситуация остается достаточно напряженной, но контролируемой", - подчеркнул Плетенчук.

По его данным, российские захватчики некоторое время даже не пытаются вернуть себе остров Нестрига, который в конце апреля подразделения ВСУ взяли под свой контроль. Спикера также попросили прокомментировать ситуацию во временно оккупированном Крыму, в частности - информацию о взрывах якобы в районе аэродромов, о чем сообщали в соцсетях. Плетенчук сказал, что ситуация сейчас уточняется.

"Есть понимание, что что-то там в очередной раз произошло. Сейчас враг это не комментирует, но думаю, что впоследствии станет известно. Ситуация требует верификации, потому что о таких событиях всегда достаточно сложно получить подтверждение, - добавил Плетенчук.

По его данным, накопления или создания наступательных группировок врага на территории полуострова пока не наблюдается, как и резких изменений в состоянии и положении там российских подразделений. В то же время, как уточнил спикер, передвижение в Крыму определенной военной техники захватчиков есть, но подобные действия продолжаются постоянно. "Потому что надо пополнять запасы, обновлять личный состав, вывозить погибших и раненых. Поэтому движение там есть постоянно", - пояснил он.

Кроме того, Плетенчук прокомментировал ситуацию в Одесской области, в частности, существует ли опасность для региона со стороны непризнанной ПМР. По его мнению, слухи о возможной атаке с указанной территории, где много лет находятся определенные военные подразделения РФ, это расшатывание ситуации вражескими пропагандистами. Плетенчук уверяет, что, во-первых, на территории ПМР нет в соответствующем количестве вражеских сил, которые могли бы осуществить наступательные действия. Во-вторых, россияне там отрезаны от снабжения, у них отсутствуют логистические возможности по переброске дополнительных сил и тому подобное.

"Конечно, ситуацию нужно контролировать на этом участке. Мы ее контролируем. Конечно, мы рассчитываем, что этот враг способен, в принципе, на любые действия. Но сказать, что там ситуация обостренная, я не готов. В западной части Одесской области ситуация так же остается стабильной", - подытожил спикер.

Война в Украине: последние новости с юга

Как сообщал УНИАН, вчера некоторые украинские военные Telegram-каналы писали, что ВСУ вышли из Крынок, продвинулись и перешли на более укрепленную территорию на левом берегу.

Сегодня ночью подверглись ракетному обстрелу Симферопольский район и город Алушта. Оккупационные власти заявили, что в результате удара погибли двое "случайных прохожих", в районе Алушты "зафиксировано попадание по пустому объекту хозяйственного назначения".

В РФ утверждают, что над полуостровом сбиты три ракеты ATACMS, а морская авиация уничтожила в Черном море три безэкипажных украинских катера. Однако украинские Telegram-каналы пишут, что под Алуштой целью был объект связи в одной из воинских частей РФ.

По данным партизан, поражен узел связи российских оккупантов (в/ч 28735) в селе Солнечногорское, в воинской части ФСБ в поселке Семидворье произошел пожар.

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