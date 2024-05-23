Ранее украинские военные паблики писали, что ВСУ вышли из Крынок, продвинулись и перешли на более укрепленную территорию на левом берегу.

По состоянию на 23 мая украинские морские пехотинцы продолжают выполнять задачи по назначению в Крынках на левобережье Херсонской области и имеют успех. Об этом Суспильному сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

Он утверждает, что несмотря на многочисленные попытки вытеснить украинских морпехов с левого берега, российские военные в очередной раз понесли потери и были вынуждены вернуться на свои позиции.

"Ситуация остается контролируемой", - говорит Плетенчук.

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Ранее украинские военные паблики писали, что ВСУ вышли из Крынок, продвинулись и перешли на более укрепленную территорию на левом берегу.

Война в Украине - ситуция на Юге

Ранее сообщалось, что на юге российская оккупационная армия изменила вектор огромного давления - большое количество атак на ВСУ было осуществлено в районе Крынок на Херсонщине. Об этом сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук. По его словам, враг значительно усилил давление в районе Крынок.

"На Крынки осуществляется огромное давление, и они его усиливают вторые сутки подряд. 17 мая было 15 штурмов, за позапрошлые сутки - 11, но все они безуспешные. Они сместили немного вектор приложения силы. Ранее это было на Старомайорское. Там так же было около 10 штурмов в сутки, а вчера - четыре", - сказал Плетенчук.

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