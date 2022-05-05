Из ядерных боеголовок не будет утечки, если они не повреждены, отметил заместитель главы Союза офицеров Украины.

На уничтоженном защитниками Украины флагмане Черноморского флота России - ракетном крейсере "Москва", было по меньшей мере две ядерные боеголовки.

Ядерное оружие противника сейчас лежит на дне моря и не несет угрозу, рассказал первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков изданию Obozrevatel.

"...по меньшей мере две ракеты с ядерными боеголовками (находились на борту "Москвы" - Ред.)", - рассказал офицер.

По его словам, если ядерные боеголовки не повреждены, из них не будет никакой утечки.

"...А они, я уверен, не повреждены, потому что на сегодня радиационный фон там не повышен", - добавил первый заместитель главы Союза офицеров Украины.

Напомним, Россия рано утром 24 февраля ворвалась в Украину.

Противник сначала обстреливал военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, с кораблей, которые находились в Черном море.

13 апреля появилась информация, что в Черном море украинскими ракетами "Нептун" уничтожен крейсер"Москва". Стоит отметить, что этот корабль украинские пограничники со Змеиного острова в конце февраля послали на "х*й".

В российском Минобороны подтвердили гибель только капитана "Москвы", а 27 человек были объявлены без вести пропавшими. По данным журналистов, среди пропавших есть срочники.

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