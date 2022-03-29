Пограничника наградили знаком отличия "За заслуги перед Черкасщиной".

Пограничник Роман Грибов - автор легендарной фразы в адрес русского корабля - вернулся из плена и находится дома в Черкасской области.

Об этом сообщил председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Имел честь приветствовать на Родине нашего без преувеличения легендарного пограничника. Роман участвовал в обороне острова Змеиный. Создатель того самого лозунга войны с российскими оккупантами. Черкащанин вместе с побратимами продемонстрировали всему миру твердость и крепость украинского духа, нашу несокрушимость", – отметил Табурец.

Пограничника наградили знаком отличия "За заслуги перед Черкасщиной". Сам Грибов обратился к украинцам:

"Хочу поблагодарить украинский народ за эту поддержку. Мы ее очень чувствуем. Нас это вдохновляет. За нами сила. За нами правда. И мы победим. Слава Украине!".

Как сообщалось, Россия захватила в плен около 100 человек, ведутся переговоры по обмену. 24 марта по приказу президента Украины Владимира Зеленского состоялся первый полноценный обмен. Домой вернулись 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир" и 10 военных.

Захват украинцев на острове Змеином: как это было

Как сообщал УНИАН, 24 февраля агрессор вел обстрелы из корабельных вооружений и применил боевую авиацию по пограничникам и воинам ВСУ на острове Змеиный.

По имеющейся на тот момент информации, инфраструктура была разрушена, а остров захвачен.

До этого враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников с требованиями сдаться и получал один единственный правильный ответ – сдаваться никто не будет.

В этот же день советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что во время артиллерийского удара по острову Змеиный погибли 13 украинских пограничников.

25 февраля Украинская сторона провела переговоры об эвакуации тел, и в тот же день на остров было направлено судно "Сапфир". На борту был экипаж и священнослужитель Одесской епархии ПЦУ протоиерей Василий Вирозуб для выполнения этой миссии.

27 февраля в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления ГПСУ сообщили, что группа кораблей ВМС РФ захватила украинское спасательное судно "Сапфир", которое отправилось на остров Змеиный с гуманитарной миссией.

28 февраля в Генштабе заявили, что украинские пехотинцы и пограничники, которых взяли в плен российские оккупанты на острове Змеиный, живы.

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