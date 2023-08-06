В Офисе президента Украины подчеркивают, что любые "политико-дипломатические" форматы с участием России не могут быть применены.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что официальная российская власть нереалистично оценивает российские перспективы в захватнической войне против Украины.

"Официальная Москва абсолютно нереалистично оценивает свои перспективы. Поэтому любые "политико-дипломатические" форматы с участием России не могут быть применены", - сообщил советник руководителя ОП в микроблоге Twitter.

Он подчеркнул, что Украина принудит Россию к соблюдению норм международного права.

"Очевидно, что военная контроперация по восстановлению целостности территории Украины, по обязательному принуждению России к соблюдению норм международного права, а также по масштабным выплатам в связи с накопленными военными преступлениями продолжится", - отметил Подоляк.

Чиновник убежден, что "лишь существенные тактические поражения России по линии фронта способны четко влиять на нынешнюю российскую политическую элиту".

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков американским журналистам из The New York Times заявил, что оснований для мирного договора с Украиной у России пока нет. По его словам, в ближайшем будущем Россия продолжит агрессивные действия против Украины.

Песков заявил, что в Кремле хотят контролировать все те украинские территории, которые теперь записаны в российской Конституции как "часть России". Очевидно, что имеется в виду о стремлении Кремля полностью оккупировать Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области, а также добиться от Украины отказа от Крыма.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский заявил, что Путина уговаривали закончить войну ничьей. Однако сам политик уверен, что такой вариант развития событий для него завершится потерей власти.

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