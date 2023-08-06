Президент РФ боится потерять власть, отметил эксперт.

Кремлевский диктатор Владимир Путин не согласен завершать войну против Украины "почетной ничьей".

Как отметил политолог и публицист Андрей Пионтковский, президент РФ уверен, что такой вариант развития событий для него завершится утратой власти.

"На днях опубликовали скандальные материалы так называемой группы Second Track, которая во главе с известным агентом влияния России Томом Грэмом пыталась в неформальной беседе договориться с Путиным о завершении войны в Украине. Диктатору предлагали "почетную ничью", предполагавшую, что большинство оккупированных территорий остаются в составе страны-агрессорки, а Россия прекращает огонь. Оказалось, что Владимир Путин на "почетную ничью" не согласен, хотя все его окружение как раз об этом и думает. Он понял, что для него это завершится утратой власти", - написал он.

Пионтковский считает, что из-за внутренних проблем Путин не поедет в Турцию встречаться с Реджепом Тайипом Эрдоганом:

"Двойника к Эрдогану Пу постесняется отправлять, а он сам не поедет в Турцию, - это видно из его поведения в вопросе безопасности. Кроме того, у него сейчас куча внутренних проблем, в том числе и в отношениях с его элитой".

Путин хочет затянуть войну в Украине до конца 2024-го - причина

Как писал CNN со ссылкой на заявления американских чиновников, Путин вряд ли изменит свои планы в войне с Украиной до выборов в США в следующем году. Он надеется, что возможный проигрыш президента Джо Байдена заставит США сократить свою поддержку Украины и улучшить позицию России на переговорах.

Американские чиновники не сомневаются, что диктатор "пытается продержаться" до выборов 2024 года.

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