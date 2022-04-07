Городские власти донецких городов заявили о готовности размещения неместных на ночь.

Почти 500 эвакуированных жителей Луганщины застряли на вокзале в Донецкой области из-за повреждения оккупантами путепровода.

Об этом сообщил в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он отмечает, что это произошло из-за того, что враг нанес авиаудар по путепроводу возле станции Барвенково, а это единственный контролируемый Украиной выезд по железной дороге из таких городов как Славянск, Краматорск и Лиман.

Он отметил, что временно заблокированными в Славянске и Краматорске остались три эвакуационных поезда, а пассажиров заблокированных поездов размещают на вокзале до уточнения ситуации.

"Городские власти донецких городов заявили о готовности размещения неместных на ночь", - пишет он.

Гайдай отмечает, что эвакуация с Востока заблокирована, но надеется, что железнодорожники справятся с повреждениями.

Напомним, на Луганщине украинские военные захватили вражеские позиции и оружие. Защитники Украины, в частности, ранили по меньшей мере трех противников.

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