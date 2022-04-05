В Донецкой области пограничники Краматорского отряда сбили вражеский беспилотник.
Об этом говорится в сообщении на странице Государственной пограничной службы Украины в Facebook.
"Сегодня в Донецкой области военнослужащие Краматорского отряда сбили российский БпЛА. Пограничники сбили его из стрелкового оружия. Вражеский беспилотник осуществлял воздушную разведку", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, украинские военные из 95 бригады 5 апреля утром под Изюмом Харьковской области сбили вражеский вертолет Ка-52 украинской ракетой "Стугна". Также в результате попадания ликвидированы два российских летчика.