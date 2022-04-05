Уничтоженный беспилотник проводил воздушную разведку.

В Донецкой области пограничники Краматорского отряда сбили вражеский беспилотник.

Об этом говорится в сообщении на странице Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

"Сегодня в Донецкой области военнослужащие Краматорского отряда сбили российский БпЛА. Пограничники сбили его из стрелкового оружия. Вражеский беспилотник осуществлял воздушную разведку", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, украинские военные из 95 бригады 5 апреля утром под Изюмом Харьковской области сбили вражеский вертолет Ка-52 украинской ракетой "Стугна". Также в результате попадания ликвидированы два российских летчика.

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