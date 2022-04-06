По его словам, началась попытка российских войск отрезать с севера украинские войска на Донбассе.

Оккупантские войска Российской Федерации пошли в новое наступление на востоке Украины от Изюма в сторону Славянска и Краматорска.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента и военный эксперт Алексей Арестович.

"Пошли в наступление от Изюма в сторону условно Славянска и Краматорска, продвинулись даже чуть-чуть. Там сейчас месиво такое жестокое идет. Сегодня было видео, когда 95-бригада сбивает вертолет из "Стугны", это как раз в том районе, К-52 сбили", - рассказал Арестович.

По его словам, началась попытка российских войск отрезать с севера украинские войска на Донбассе.

"С юга пошли дня три назад и с севера. Но, честно говоря, весьма жиденько, ожидали побольше. Но двигаются, как ни крути. С юга - Угледар, Марьинка, вот эта линия, по которой двигаются вверх", - сообщил Арестович.

Напомним, по его данным также российские войска готовятся к сдаче Херсона. По словам Арестовича, в Николаевской области оккупантов уже нет.

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