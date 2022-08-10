В Черном море 10 кораблей и катеров вражеского флота все плотнее прижимаются к побережью Крыма.

В Черном море два надводных корабля угрожают Украине 16 ракетами типа "Калибр".

Об этом сообщил представитель оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров в сводке об оперативной обстановке на юге Украины.

Он отметил, что в Черном море начинается шторм, поэтому 10 кораблей и катеров вражеского флота все плотнее прижимаются к крымскому побережью в отдаленных районах, избегая поражения.

"Но два надводных ракетоносителя держат наготове 16 ракет типа "Калибр", а один большой десантный корабль своим присутствием обозначает, что высадка десанта гипотетически не исключена", - сказал Назаров.

9 августа Военно-Морские Силы Вооруженных сил Украины сообщали, что в Черном море на боевом дежурстве находятся две вражеских носителя ракет "Калибр", и общий залп составляет 16 ракет.

Напомним, российские захватчики вторглись в наше государство рано утром 24 февраля. Противники обстреливали украинскую территорию из различного вооружения. В середине июля президент Владимир Зеленский сообщил, что РФ выпустила по нашей стране более трех тысяч ракет.

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