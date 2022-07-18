Количество артиллерийских и других снарядов, которые были применены против нашей страны и наших людей, невозможно посчитать.

Более трех тысяч крылатых ракет российские оккупанты применили против Украины с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

Об этом в видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"По состоянию на 19 часов, сегодня Россия применила против Украины уже более трех тысяч крылатых ракет. Невозможно посчитать количество артиллерийских и других снарядов, которые были применены против нашей страны и наших людей. Но точно возможно привлечь к ответственности всех российских военных преступников. Каждого из коллаборантов. Всех, кто ответственен за террор. За все, что происходит 144 дня и более восьми лет. Это будет сделано", - отметил он.

Как писал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо усилить давление на Российскую Федерацию в связи ракетными терактами в Виннице, Николаеве, временном Яру и других городах Украины.

Генштаб ВСУ предупредил, что Украина существует высока угроза дальнейших ракетных ударов со стороны российских войск.

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