Она констатировала, что Россия вела себя активнее прошлой зимой в море.

По состоянию на 17 декабря ракетоносителей в Черном и Азовском морях нет, они уже несколько недель не выходили на боевое дежурство.

Российский флот в Черном и Азовском море был активнее прошлой зимой в море. Вероятно, россияне просто ждут усиления морозов. Об этом заявила пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"В декабре прошлого года они были немного более активны в море. Они могут просто накапливать этот потенциал и использовать его даже с того расстояния, на которое сейчас оттеснены. Потому что ракеты типа "Калибр" с морского базирования могут стартовать на расстояние 2,5 тысячи километров. То есть, покрывать всю территорию Украины. Но пока на боевом дежурстве мы их не наблюдаем. Вполне вероятно, что они ожидают усиления морозов", - сообщила пресс-секретарь.

По ее словам, в Азовском море фактически дежурит один корабль, который следит за надводной обстановкой.

"В Черном море это, как правило, патрулирование вдоль побережья. Причем весьма знаменательно, что вражеские корабли прижаты именно к исторической России, к тем берегам, тяготеющим к Новороссийску. В зону, которую они ранее патрулировали, севернее, западнее, они не решаются выходить", - сказала Гуменюк.

Она также отметила, что по состоянию на 17 декабря ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном и Азовском морях не наблюдается уже в течение нескольких недель.

"Но, напомню, что они снаряжены, готовы и, находясь в пунктах базирования, могут быть применены. Враг такую практику уже проводил", - добавила Гуменюк.

Армия РФ использует свои новые ракетоносители как ПВО

13 декабря стало известно, что российская армия сейчас использует свои новые ракетоносители как ПВО. Россияне держат свои новые корабли возле Новороссийска и используют их больше как прикрытие от возможных ударов украинских ракет.

По словам представителя командования ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, главным образом флот РФ пополняется путем производства в Татарстане. Там враг модернизирует под системы ПВО ракетные корабли класса "Каракурт".

Вас также могут заинтересовать новости: