Часть из них является носителями ракет "Калибр".

Выяснилось, куда Россия стянула самые серьезные единицы кораблей Черноморского флота в попытке спрятать технику от ударов Украины.

В порту Новороссийска заметили новое пополнение: среди боевых единиц числятся носители ракет "Калибр". Об этом заявляет мониторинговая группа "Крымский ветер", проанализировав спутниковое фото от OSINT-исследователя MT Anderson от 17 декабря.

По данным проекта, в порту находятся носители "Калибров":

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2 из 2 фрегатов типа "Адмирал Григорович";

3 из 3 МРК проекта 21631 "Буян-М";

4 из 4 подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка";

1 из 3 МРК проекта 22800 "Каракурт".

Также там замечены: 3 патрульных корабля проекта 22160 типа "Василий Быков" (из них один с ЗРК "Тор" на борту); 3 БДК проекта 775; 1 БДК проекта "Иван Грен"; 3 тральщика проекта 266М "Аквамарин".

Эксперт оценил план Путина касательно Черноморского флота

Ранее аналитик Гаагского Центра стратегических исследований Фредерик Мертенс высказал мнение, что Путин действительно пытается спрятать большую часть сил Черноморского флота в Новороссийске. Такая мера предосторожности связана с удачными атаками ВСУ на временно "не украинский" Крым.

Вместе с тем, эксперт усомнился, что такие "прятки" флота эффективны. Когда ВСУ получат истребители F-16, возмездие Украины доберется до ресурсов РФ даже в восточной части Черного моря, уверен он.

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