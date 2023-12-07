В результате миссии разведчики уничтожили два вражеских десантных катера классов "акула" и " серна".

Воин Главного управления разведки Министерства обороны Украины с позывным "13" рассказал об ударах морскими дронами по объектам Черноморского флота государства-агрессора России.

Позывной "13" командует флотом морских беспилотников военной разведки Украины. Воин участвовал в нескольких успешных атаках на российские корабли, в частности в недавней спецоперации вблизи поселка Черноморское во временно оккупированном Крыму, пишет издание The Times.

На рассвете 10 ноября 2023 года украинские морские беспилотники зашли в порт, минуя противолодочные сетки. Заметив дроны, россияне открыли пулеметный огонь, но помешать их движению не смогли.

В результате миссии разведчики уничтожили два вражеских десантных катера классов "акула"и " серна". Оба российских судна пошли ко дну вместе с загруженным на борт бронетранспортером. Еще один дрон взорвался в тамошнем ремонтном доке.

"Они [российские оккупанты] знали, что мы придем, но ничего не смогли поделать. Радость была невероятная. Целью моей жизни было затопить русский корабль, и мы затопили сразу два. [...] Теперь у нас новая цель - потопить нечто большее", - сказал разведчик.

Он также рассказал об успешном поражении морскими дронами российского разведывательного корабля "Иван Хурс "и нового дорогостоящего патрульного судна оккупантов "Сергей Котов" в мае и сентябре этого года соответственно.

"[Морские дроны] - чрезвычайно эффективное оружие", - пояснил командир флота беспилотников ГУР МО Украины.

Он отметил: стоимость всех дронов, используемых в атаке, в тысячи раз ниже, чем строительство одного корабля вроде "Котова" и подготовка экипажей.

Украинские операторы морских беспилотников меняют подходы к войне на воде, поскольку разоблачают уязвимость вражеских крупных судов перед дешевыми и быстро изготовленными дронами.

Успешные атаки этим оружием стали важным фактором в обеспечении свободы судоходства в Черном море и создании коридора для движения иностранных торговых судов в украинские порты.

"Мы пишем историю, и наши западные партнеры очень заинтересованы в этих инструментах", - заявил 13-й.

Magura V5 - один из таких инструментов. Беспилотник оснащен двумя камерами, инфракрасной оптикой, спутниковым модулем, который передает сигналы камер к пункту управления.

Двигатель мощностью 300 лошадиных сил позволяет развивать скорость в 45 морских миль в час. Крейсерская скорость 25 миль в час обеспечивает запас хода 250 миль. Боеголовка размещена в носовой части и весит 250 килограммов.

Боевая часть в дронах следующего поколения еще тяжелее. Новая модификация морского беспилотника также позволяет расставлять мины на пути вражеских кораблей и возвращаться в порт базирования.

В создании флота украинских ударных морских беспилотников значительную роль сыграли Великобритания и США. Результат этого сотрудничества - весомые потери флота террористической России и вытеснение агрессора из западной части Черного моря.

Украинские морские дроны - детали

Украина будет продолжать развитие производства дронов, чтобы защищаться от врага. Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Пивдень" Наталья Гуменюк отвечая на вопрос об информации в СМИ относительно уникального украинского надводного дрона MAGURA V5 и что это чудо техники способно выгнать российский флот едва ли не в Новороссийск.

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