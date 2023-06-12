Заявление по этому поводу сделал председатель оборонного комитета парламента Великобритании.

В ближайшие несколько дней ожидается "большая атака" Украины на Донбассе.

"В ближайшие несколько дней мы должны ожидать большую атаку в той или иной части Донбасса", - заявил председатель оборонного комитета парламента Великобритании Тобиас Эллвуд, призвав к осторожности всех, кто считает, что Украина "нападет" и "все закончится очень быстро", передает Sky News.

Он добавил, что украинская армия проводит "зондирующие и формирующие операции", а "основной фронт украинского потенциала все еще находится в резерве, готовый к этой одиночной атаке": "Россияне не знают, где это будет, но мы видим, что между группой "Вагнера" и самими российскими войсками наступает хаос".

Эллвуд призвал союзников предоставить больше танков, истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия, а также прокомментировал подрыв Каховской ГЄС. По его мнению, он показал, что кремлевский диктатор Владимир Путин "даже не верил в то, что сможет удержать эту дамбу".

Контрнаступление ВСУ - актуальное

За последние несколько дней Вооруженные силы Украины объявили об освобождении нескольких населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

В частности, стало известно, что украинские воины освободили село Новодаровка на Запорожье.

В Донецкой области Силы обороны Украины освободили от оккупантов Макаровку, Благодатное, Нескучное и Сторожевое.