Возле Марьинки отражены все вражеские атаки, отметил Генштаб ВСУ.

Российские захватчики продолжают сосредотачивать главные усилия на таких направлениях - Авдеевском, Бахмутском, Марьинском и Лиманском, там продолжаются тяжелые боевые действия.

За прошедшие сутки на этих направлениях было 25 боев, сообщил в понедельник утром, 12 июня, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей сводке. По его данным, враг провалил попытку наступления в направлении Авдеевки.

Противник также безуспешно пытался наступать в сторону Белой Горы и Ивановского на Бахмутском направлении. Кроме того, украинские воины возле Марьинка отразили все атаки со стороны захватчиков.

"На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки... На Бахмутском направлении противник предпринял попытку улучшить тактическое положение...", - говорится в сводке Генштаба ВСУ.

В Генштабе добавили, что россияне обороняются на Херсонском и Запорожском направлениях.

Ситуация на фронте в Украине - сейчас это стоит знать

На востоке нашего государства уже не один месяц продолжаются ожесточенные боевые действия. В начале мая сообщалось, что украинские воины пошли вперед на Бахмутском направлении и освободили от россиян немало нашей территории.

Уже 11 июня из официальных источников стало известно об очень серьезных успехах Сил обороны Украины в Донецкой области. В Минобороны Украины сообщили, что в регионе были освобождены два населенных пункта - Благодатное и Макаровка.

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