Ограниченное количество боеприпасов и ухудшение погодных условий сделают этот прорыв "очень сложным".

Через 6-7 недель боевые действия и наступление украинских сил, как прогнозирует администрация президента США Джо Байдена, достигнут кульминации. Оценки США относительно того, какого прогресса можно достичь за это время, расходятся, пишет The Economist.

Некоторые считают, что украинская армия, бросившая большую часть своих резервов на прорыв второй линии обороны РФ и понесшая большие потери, вряд ли далеко зайдет. Один из чиновников американской разведки считает, что качество сил с обеих сторон со временем падает, и не считает возможным значительный прогресс.

"Если вы посмотрите на поле битвы через пять лет, оно может выглядеть в целом похожим", – говорит он.

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В то же время у Трента Мола, директора по анализу Разведывательного управления Министерства обороны США не такой пессимистичный прогноз. Он отмечает, что недавние успехи Украины являются "значительными", и это дает Силам обороны "реалистичную возможность" прорвать остальные российские линии обороны. По словам представителя разведывательного ведомства, вероятность прорыва до конца года – 40-50%.

"Если бы у нас был этот разговор две недели назад, я был бы немного более пессимистичным. Их прорыв на этом втором защитном поясе на самом деле довольно значительный", – говорит Мол.

В то же время чиновник отметил, что ограниченное количество боеприпасов и ухудшение погодных условий сделают этот прорыв "очень сложным".

Мол отдельно подчеркивает, что ситуация в управлении российскими войсками изменилась. Российский генерал Сергей Суровикин, строивший оборонительные рубежи, сквозь которые теперь пробиваются украинские силы, уволен. А главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, за чьими наемниками самые значительные достижения России прошлого года, погиб в авиакатастрофе.

Контрнаступление Украины - оценки США

Американская сторона живо критиковала украинское контрнаступление, утверждая, что Украина якобы ведет его неправильно.

Газета WSJ предполагала, что через такую критикиу администрация президента США Джо Байдена может пытаться переложить вину на украинцев в том случае, если война все еще продлится в год президентских выборов в США. Издание также обвиняло администрацию в умалении успехов, который достигает Украина.

В начале сентября бойцы Вооруженных сил Украины прорвали первую линию обороны российских оккупантов в Запорожской области. Теперь наши защитники расширяют образовавшуюся там брешь.

5 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен публично засвидетельствовал "хороший прогресс" в контрнаступлении ВСУ.

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