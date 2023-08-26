Журналисты убеждены, что Байден все еще может увеличить шансы украинских сил на успех, предоставив больше оружия в кратчайшие сроки.

Администрация президента США Джо Байдена заявляет, что Украина якобы неправильно ведет контрнаступление, вероятно, пытаясь переложить вину на украинцев в том случае, если война все еще будет продолжаться в год президентских выборов в США, утверждает газета WSJ в редакционной статье.

Издание акцентирует, что украинцы неделями пытались пробить российскую оборону, и это продвижение было более медленым, чем надеялись США и Европа. В то же время журналисты отмечают, что пессимизм относительно успешности украинского контраснаступления, который транслирует Вашингтон, преждевременный, и активная критика умаляет скромные, но заметные достижения Киева на поле боя.

"На этой неделе Украине удалось прорвать оборону России на юго-востоке страны в Запорожской области. На этой неделе Украина заявила, что вернула себе село Работино. Это на дороге к Мелитопольской оси, которая является главной целью Украины – из-за ее стратегической выгоды от разрыва российских линий снабжения. Институт изучения войны сообщил в четверг, что украинские войска приближаются ко второй линии российской обороны и расширяют брешь", – напоминает WSJ.

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Кроме того, редакция считает несправедливой эту критику, учитывая то, что в аналогичной ситуации Вашингтон полагался бы на авиацию, а Украина получит американские истребители F-16 только как "долгосрочную поддержку", а не как помощь для контрнаступления.

"В том, что США читают лекции Украине о неэффективности, есть нечто большее, чем немного иронии. Стратегия армии США для победы над такими [как у россиян на юге Украины] укрепленными оборонительными сооружениями включает господство в воздухе. Во время операции "Буря в пустыне", как недавно отметили [военные эксперты] Фред Каган и Дэвид Петреус, США потратили недели на бомбардировки, чтобы ослабить оборону Саддама Хусейна, прежде чем направить наземные войска. ... Украинцы до сих пор ждут обещанные США танки Abrams, которые должны прибыть на поле боя этой осенью. Им также не хватает достаточного оборудования для разминирования", – указано в материале.

WSJ также, апеллируя к заявлениям вероятного кандидата на выборах от Республиканской партии Дональда Трампа, который утверждает, что Европа недостаточно помогает Украине, подчеркивает, что британцы и французы поставили Украине некоторые ракеты большего радиуса действия, тогда как США до сих пор не предоставили таких средств.

Журналисты убеждены, что Байден все еще может увеличить шансы украинских сил на успех, предоставив больше оружия в кратчайшие сроки.

"Политическая судьба президента Байдена связана с успехом Украины, хотя он и любит избегать этой темы. Критики Украины поспешили объявить контрнаступление провалом, но Байден все еще может увеличить шансы на успех, и это является лучшим стратегическим и политическим результатом для Америки и Украины. ... Украина вполне может использовать лучшее оружие в большинстве случаев, чтобы сломать российскую оборону. Это включает армейскую тактическую ракетную систему большой дальности, больше танков и беспилотников – в течение недель, а не месяцев", – говорится в статье.

Критика украинского контрнаступления - это надо знать

The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с засекреченным прогнозом разведки США сообщала, что разведывательное сообщество якобы предполагает, что украинские военные во время нынешнего контрнаступления не смогут выполнить основную задачу и перерезать сухопутный коридор России в Крым в этом году.

The Wall Street Journal также писала о разногласиях между Киевом и Вашингтоном в вопросе стратегии контрнаступления. В частности, американские военные призывают сконцентрировать силы, попытаться прорвать оборону РФ и выйти к Азовскому морю, заявляя, что у Украины есть достаточное количество оружия.

Бывший командующий армией Соединенных Штатов Америки в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что Пентагон прибегает к "удивительно одномерной критике" в сторону Украины.

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