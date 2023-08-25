Журналисты рассказали о разногласиях вокруг стратегии контрнаступления.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сказал американским чиновникам, что его армия находится на пороге прорыва.

Как пишет The Wall Street Journal, между официальными лицами США и Украины уже несколько недель ведется напряженная дискуссия о стратегии контрнаступления. Американские военные призывают сконцентрировать силы, попытаться прорвать оборону РФ и выйти к Азовскому морю.

Хоть Украина внесла коррективы, они все еще расходятся во мнениях относительно того, как переломить ситуацию до зимы. "Вы не понимаете природу этого конфликта. Это не противоповстанческая операция. Это Курск", - цитирует Залужного один из представителей Штатов.

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В Вашингтоне считают, что у Украины достаточно техники для наступления, и повторить его в том же объеме в следующем году не получится. "Мы создали эту гору стали для контрнаступления. Мы не можем сделать это снова. Ее не существует", - сказал газете бывший американский чиновник.

В то же время чиновники США считают, что ВСУ еще могут добиться успехов. "Украинское командование также утверждает, что время для контрнаступления еще не истекло, а Залужный заявил американским чиновникам, что его войска находятся на пороге прорыва", - говорится в сообщении.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия продвигается на нескольких направлениях. Как известно, продвижение затрудняет минирование территорий и позиций российских захватчиков.

Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан на днях заявил, что война не зашла в тупик, поскольку украинские воины "на методической, системной основе" освобождают свои территории.

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