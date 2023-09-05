Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления ответил, может ли она содержать лабиринты.

Вторая линия обороны российских захватнических войск, несмотря на мнение некоторых граждан, является достаточно мощной. Кроме того, она может содержать лабиринты.

Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире информационного телемарафона. "Не знаю, почему все думают, что она немножко слабее. Да, плотность минных полей там меньше, но их количество также достаточно велико. Единственное, что может нам сыграть на руку, это то, что траншеи, окопы и перекрытия не такие прочные", - добавил он.

На вопрос журналистки о том, действительно ли там есть тоннели и "подземные города", как говорят некоторые военные эксперты, он сказал, что не имеет такой информации. "У россиян было больше года времени, чтобы окопаться, поэтому я думаю, что лабиринты там существуют", - добавил военный.

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Вторая линия обороны российских войск: что известно

Как сообщал УНИАН, 31 августа в СМИ появилась информация, что украинским войскам удалось прорвать участок основной линии российской обороны на южном фронте.

На днях командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский дал интервью, в котором сообщил, что российские захватчики потратили 60% времени и ресурсов на строительство первой линии.

По его словам, на строительство второй и третьей линий обороны ушло по 20%. Украинские войска находятся между первой и второй линиями, добавил он.

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