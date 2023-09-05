Пока в этих районах нет тяжелой техники украинцев.

Бойцы Вооруженных сил обороны после прорыва первой линии обороны российских оккупантов в Запорожской области расширяют образовавшуюся там брешь. Сейчас Силы обороны перебрасывают больше техники и личного состава в тактические тылы этого звена.

Как сообщили аналитики Института изучения войны, легкая пехота ВСУ продвинулась к позициям за противотанковыми рвами и противотанковыми заграждениями "зубы дракона" противника, которые составляют нынешний оборонительный слой вражеской армии перед наступлением украинских военных в западной части Запорожской области.

По мнению экспертов, украинские защитники и защитницы, вероятно, намерены удерживать эти позиции. Однако аналитики еще не готовы подтвердить, что ВСУ прорвали этот оборонный уровень, поскольку в этих районах пока нет тяжелой техники украинцев.

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Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 4 сентября, украинские войска продвинулись к позициям, расположенным на границе деревьев к востоку от российских противотанковых рвов и заграждений из "зубов дракона", которые являются частью трехуровневой обороны непосредственно к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова). В частности, там видно, что украинская легкая пехота также продвинулась дальше к ряду подготовленных оборонительных позиций противника вдоль дороги, ведущей на северо-запад в Вербовое.

Другие кадры же показывают, что Силы обороны продвинулись к российским оборонительным позициям между Работиным (10 км к югу от Орехова) и Новопрокоповкой (13 км к югу от Орехова).

"Украинские силы, похоже, достигают успехов в непосредственной близости от еще не прорванного российского оборонительного рубежа, который проходит к северо-западу от Вербного и к северу от Солодки Балки (20 км к югу от Орехова), с ведением атак пехоты и тяжелым артиллерийским огнем по российским позициям вглубь и к югу от этого слоя", - добавили эксперты ISW.

В Институте изучения войны добавили, что развертывание тяжелой техники ВСУ и более значительных сил может указывать как на прорыв, так и на попытку расширить этот прорыв.

Война в Украине - прорыв обороны врага

Как сообщал УНИАН, 31 августа СМИ распространили информацию, что ВСУ удалось прорвать участок основной линии российской обороны на южном фронте.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский заметил, что вражеские войска потратили 60% времени и ресурсов на строительство первой линии. В то же время на строительство второй и третьей линий обороны ушло по 20%. При этом генерал подтвердил, что украинские войска находятся между первой и второй линиями.

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