Сегодня госсекретарь США приехал в Киев и озвучил первые впечатления от успехов армии Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен засвидетельствовал "хороший прогресс" в контрнаступлении ВСУ на совместной встрече с главой МИД Дмитрием Кулебой в Киеве.

Американской чиновник прокомментировал, что в рамках своего третьего официального визита в Украину в очередной раз "поражен" храбростью украинского народа, его армией и усилиями, которые прилагает руководство государства, цитирует CNN.

"Мы увидели хороший прогресс в контрнаступлении, что очень радует. Мы хотим убедиться, что Украина имеет не только все необходимое для контрнаступления, но и в целом в долгосрочной перспективе, убедиться, что у нее естт сильные средства сдерживания, сильная обороноспособность, чтобы в будущем подобная агрессия никогда не повторилась", - указал Блинкен.

Он заявил, что лично приехал в Киев, чтобы показать "постоянную" и "решительную" поддержку правительства США Украине в борьбе с российской агрессией.

Блинкен приехал с двухдневным визитом в Украину

Напомним, 6 сентября госсекретарь США приехал с тертым визитом в Киев. Как упоминало издание Reuters, чиновник планирует пробыть в Украине 2 дня. Сегодня у него запланирована встреча непосредственно с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой правительством Денисом Шмыгалем, главой МИД Дмитрием Кулебой и другим "высшим" руководством государства.

Ожидается, что именно сегодня Блинкен объявит о новом "транше" помощи от США - предоставление еще 1 миллиард долларов Украине.

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