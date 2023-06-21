Президент Украины Владимир Зеленский признал, что проигрыш контрнаступления "медленнее, чем хотелось бы", но объяснил, что это не "голливудский фильм".
"Некоторые люди считают, что это голливудский фильм, и ждут результатов сейчас. Это не так. На карту поставлена жизнь людей", - сказал президент в интервью BBC.
Зеленский отметил, что военный прогресс давался нелегко, поскольку россияне заминировали 200 000 квадратных километров территории Украины.
"Чего бы некоторые не хотели, в частности попытками давления на нас, при всем уважении, мы будем продвигаться на поле боя тем путем, который считаем лучшим", – добавил Зеленский.
Он подчеркнул необходимость предоставления Украине гарантий безопасности от НАТО, но сказал, что конечной целью является членство в Альянсе. В НАТО позицию Украины знают.
Также украинский лидер выступил за то, чтобы Украина получила F-16 американского производства, и выразил убеждение, что пилоты истребителей могут начать обучение уже в августе, а первые самолеты могут поступить через шесть-семь месяцев.
На вопрос, как выглядит финал войны, Зеленский четко дал понять, что "победы на поле боя необходимы" и что Украина никогда не сядет за стол, кто бы ни был президентом в Москве, если российские оккупанты останутся на территории Украины.
"Как бы далеко мы ни продвинулись в нашем контрнаступлении, мы не пойдем на замороженный конфликт, потому что это война, это бесперспективное развитие для Украины", - сказал он.
Контрнаступление ВСУ - последние новости
Недавно секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что контрнаступление ВСУ идет по плану, но призвал не надеяться на успехи за день-два-три.
В то же время главком Валерий Залужный также заявил, что операция по освобождению украинской территории продолжается согласно плану, заявлял и главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный.
Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что украинские войска вели контрнаступательные действия как минимум на двух участках фронта-на административной границе между Запорожской и Донецкой областями и на Западе Запорожской области. Также в ISW отмечают изменение информационной политики относительно освещения контрнаступательных действий Украины со стороны российского минобороны.