По его словам, на карту поставлена жизнь людей.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что проигрыш контрнаступления "медленнее, чем хотелось бы", но объяснил, что это не "голливудский фильм".

"Некоторые люди считают, что это голливудский фильм, и ждут результатов сейчас. Это не так. На карту поставлена жизнь людей", - сказал президент в интервью BBC.

Зеленский отметил, что военный прогресс давался нелегко, поскольку россияне заминировали 200 000 квадратных километров территории Украины.

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"Чего бы некоторые не хотели, в частности попытками давления на нас, при всем уважении, мы будем продвигаться на поле боя тем путем, который считаем лучшим", – добавил Зеленский.

Он подчеркнул необходимость предоставления Украине гарантий безопасности от НАТО, но сказал, что конечной целью является членство в Альянсе. В НАТО позицию Украины знают.

Также украинский лидер выступил за то, чтобы Украина получила F-16 американского производства, и выразил убеждение, что пилоты истребителей могут начать обучение уже в августе, а первые самолеты могут поступить через шесть-семь месяцев.

На вопрос, как выглядит финал войны, Зеленский четко дал понять, что "победы на поле боя необходимы" и что Украина никогда не сядет за стол, кто бы ни был президентом в Москве, если российские оккупанты останутся на территории Украины.

"Как бы далеко мы ни продвинулись в нашем контрнаступлении, мы не пойдем на замороженный конфликт, потому что это война, это бесперспективное развитие для Украины", - сказал он.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Недавно секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что контрнаступление ВСУ идет по плану, но призвал не надеяться на успехи за день-два-три.

В то же время главком Валерий Залужный также заявил, что операция по освобождению украинской территории продолжается согласно плану, заявлял и главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что украинские войска вели контрнаступательные действия как минимум на двух участках фронта-на административной границе между Запорожской и Донецкой областями и на Западе Запорожской области. Также в ISW отмечают изменение информационной политики относительно освещения контрнаступательных действий Украины со стороны российского минобороны.

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