Он попал в базу "Миротворец" еще в 2017 году.

На войне в Украине ликвидировали начальника штаба 35-й общевойсковой армии РФ генерал-майора Сергея Горячева.

Российские военкоры пишут, что 12 июня весь день шли тяжелые бои почти по всей линии боевого соприкосновения группировки "Восток", Горячев погиб "в результате ракетной атаки противника".

Российские оккупанты пишут, что захватническая армия потеряла "одного из самых ярких и эффективных военачальников".

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Сергей Горячев: что известно

Согласно информации из сети, горячев служил во Внутренних войсках российского Министерства внутренних дел Российской Федерации с 1994 года.

Он принимал участие в боях первой чеченской войны, в 2000 году ему присвоили звание Героя Российской Федерации с вручением медали "Золотая Звезда".

Известно, что в 2013 году Горячева назначили начальником оперативной группы российских войск в Приднестровье.

В 2017 году он попал в базу "Миротворец" как российский военный преступник. На сайте указывется, что в период с 2014 по 2017 год тот проходил службу в составе российской оккупационной группировки войск на Донбассе.

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