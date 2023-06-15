Украинские защитники продолжают двигаться вперед.

На Таврическом направлении за сутки уничтожено более четырех рот российских захватчиков. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.

"На Таврическом направлении силы обороны продолжают движение вперед. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более четырех рот", - сообщил бригадный генерал.

Также уничтожено и повреждено 59 единиц военной техники противника.

В частности, это вертолет Ка-52, 14 танков, 10 единиц боевых машин пехоты, 6 боевых бронированных машин, МТЛБ, гаубица 2С19 "Мста-С", гаубица 2А65 "Мста-Б", противотанковый ракетный комплекс "Корнет", самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", комплекс РЭБ, 3 беспилотника "Zala", БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Орлан-30".

Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами врага.

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По последним данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года и по сегодняшний день ориентировочно достигли 217 тыс 910 человек убитыми, в том числе 580 за минувшие сутки.

Контрнаступление украинских сил продолжается сейчас на Бердянском и Бахмутском направлениях. На Бердянском направлении бои идут в районе села Макаровка. Также бои продолжаются в районах сел Новоданиловка и Новопокровка Запорожской области. Ни одной позиции не утрачено.

14 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о частичном успехе наступления Вооруженных сил Украины на фронте.

В частности, возле Бахмута украинские защитники продвинулись вперед на 200-500 м, а на Запорожском направлении - на 300-350 м.

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