Арестович отметил, что где и когда произойдет контрнаступление - решит Генштаб.

Военный обозреватель и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович прогнозирует, что контрнаступление Вооруженных сил Украины начнется раньше, чем этого ожидают.

"Все очень часто говорят о контрнаступлении весной. Очевидно, что оно произойдет, но гораздо раньше. Я ничего не знаю о сроках наступления, но очень много сейчас об этом говорят. А где и когда произойдет контрнаступление – решит Генштаб", – отметил он в разговоре с российским оппозиционером и правозащитником Марком Фейгиным.

Кроме того, по словам Арестовича, на Западе уже ни у кого нет сомнений, что после войны Украина станет членом НАТО.

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"Лично поздравляю Владимира Владимировича и его окружение с этим. Они начинали войну, чтобы Украина никогда не вступила в НАТО, но получили все наоборот", – подчеркнул он.

Контрнаступление ВСУ: прогнозы

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украине понадобится еще несколько месяцев, чтобы подготовиться к началу крупного контрнаступления ВСУ и освобождению оккупированных Россией территорий.

В то же время западные СМИ пишут, что наиболее вероятным направлением нового контрнаступления Вооруженных Сил Украины является Мелитополь в Запорожской области. The New York Times отмечает, что у Украины ограниченные перспективы продвижения на Донбассе, где Россия имеет укрепленные позиции и создала линии снабжения с 2014 года.

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