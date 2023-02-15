Оборона Бахмута не препятствует созданию условий для контрнаступления ВСУ.

Продолжающаяся оборона Бахмута может создать создаст благоприятные условия для будущего украинского контрнаступления, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW)

В новом отчете они указывают,что решение Украины защищать Бахмут, несмотря на потери, было стратегически обоснованным шагом,

"Западные сообщения указывают на то, что Запад по-прежнему обеспокоен решимостью Украины удержать Бахмут. Washington Post также сообщали, что специалисты по оборонному планированию США считают, что украинские силы не могут одновременно защищать Бахмут и начать весеннее контрнаступление, и призвали Украину уделить приоритетное внимание весеннему контрнаступлению, а не защите Бахмута. ISW по-прежнему считает, что решение Украины защищать Бахмут, вероятно, является стратегически обоснованным шагом, несмотря на его издержки для Украины", – говорится в отчете.

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Аналитики подчеркивают, что оборонная операция вынудила россиян перекинуть сюда большую часть группировки "Вагнера" и задействовать ценные российские воздушно-десантные силы.

"Украинская оборона Бахмута привела к ослаблению значительных российских сил и, вероятно, создаст благоприятные условия для будущего украинского контрнаступления. Если бы российские войска взяли Бахмут без значительного сопротивления украинцев, они могли бы надеяться на расширение операций таким образом, чтобы Украина могла поспешно построить оборонительные позиции на менее благоприятной местности. Таким образом, оборона Бахмута Украиной и попытка создать условия для контрнаступления, вероятно, являются взаимодополняющими, а не взаимоисключающими действиями", – считают эксперты.

Ситуация в Бахмуте - что нужно знать

Накануне первой годовщины полномасштабной войны в Украине РФ продолжает усилия, направленные на оккупацию всей Донецкой области. В частности, важным с медийной точки зрения для россиян стал Бахмут, которые долгие месяцы остается одним из самых горячих направлений фронта. Тут россияне, по словам украинских военных, воюют, как зомби, пытаясь прорваться вперед в безумном количестве.

Тем не менее, как констатировали британские разведчики, сконцентрировать достаточно сил для прорыва украинского фронта под Бахмутом РФ не удается. Главарь ЧВК "Вагнер", играющей ключевую роль в российской операции по захвату Бахмута, Евгений Пригожин признал, что они не смогут взять город.

В январе немецкая разведка заявила, что успех оккупантов под Бахмутом может обернуться настоящей катастрофой для Украины, ведь это позволит россиянам продвинуться дальше вглубь. В то же время в Белом доме склоняются к мысли, что сдача Бахмута не окажет стратегического влияние на ход российско-украинской войны.

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