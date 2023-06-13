Россияне всегда прибегают к подобной тактике, когда дела идут плохо.

С началом успешных наступательных действий украинских военных россияне начали активно вбрасывать дезинформацию о якобы огромных потерях Украины. Это свидетельствует о том, что у России проблемы.

Как отметил в эфире "24 канала" российский оппозиционер, блогер, юрист Марк Фейгин, россияне всегда прибегают к подобным действиям, когда у них все плохо.

"В первые два дня они начали, как свиньи, кричать и врать, что убили тысячи личного состава, десятки танков. Я тогда все понял. Значит, что у российских оккупантов все плохо. Выходит Путин и рассказывает, что якобы всех перебили, поэтому давайте переговоры. Здесь все понятно", – добавил он.

В то же время Фейгин считает, что эта контрнаступательная операция будет отличаться от событий на Харьковщине, поскольку последние полгода россияне активно готовились к контрнаступлению Сил обороны Украины.

"Я считаю, что первые значительные результаты увидим где-то в конце июня. Что-то такое. Тогда украинские войска будут близко от крупных городов. А наступление будет продолжаться. Командование будет добавлять новые резервы. Они дадут свой эффект. Плюс оставляю определенный процент на что-то неожиданное и креативное", – резюмировал он.

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Уже несколько дней украинские военные отчитываются об успешном продвижении на разных направлениях фронта. Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что за прошедшую неделю наши защитники освободили 7 населенных пунктов взяли под контроль 90 квадратных километров территорий, что равно площади города Хмельницкий.

Кроме того, США объявили о предоставлении Украине дополнительной военной помощи на 325 миллионов долларов. В новый пакет войдут, в частности, боеприпасы для комплексов NASAMS и HIMARS, а также БМП Bradley.

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