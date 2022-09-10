На Харьковском направлении враг обустроил достаточно качественную линию обороны, отметил воин.

В Харьковской области во время контрнаступления Вооруженных сил Украины российские десантники панически убегали.

Вражеская десантура часто в чем мать родила переплывала реку Северский Донец, рассказал офицер первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Тарас Березовец в эфире YouTube-канала российской журналистки, писательницы и ведущей Юлии Латыниной.

Собеседник добавил, что противник на Харьковском направлении обустроил достаточно качественную линию обороны.

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"На первой линии обороны находилась российская десантура, причем подготовленная… и мы, заходя туда, видели – они в спешке бросали, то есть я вот видел – там предметы гигиены были брошены, одежда, тельники их висели… вот они их постирали, и они их просто развесили, и значит они бежали без них", – поделился собеседник.

Офицер подчеркнул, что вражеские десантники начали панически бежать, когда заходила украинская пехота.

"И то, что, допустим, мы видели с коптеров…, они прыгали часто… в чем мать родила, прыгали в Северский Донец и переплывали его… Когда заходила наша туда пехота, они в паническом бегстве, они побросали все, …БК (боекомплект – Ред.) бросили", – заявил Березовец.

Напомним, рано утром 24 февраля оккупационные войска РФ вторглись в Украину, атаковали военные и гражданские объекты и захватывали населенные пункты. Противнику, в частности, удалось взять под контроль часть востока и юга нашего государства.

Армия Украины дает достойный отпор захватчикам. В конце августа ВСУ пошли в контрнаступление и на Харьковщине освободили 20 населенных пунктов.

По состоянию на 9 сентября на украинской земле уже ликвидировали около 51 900 врагов.

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