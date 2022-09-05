Аналитики предположили, что скорость контрнаступления на этих направлениях, вероятно, будет резко меняться с каждым днем.

Аналитики Института изучения войны (ISW) подтверждают, что контрнаступление Вооруженных сил Украины заметно развивается на юге и востоке.

Об этом говорится в свежем отчете ISW.

Так, по данным аналитиков, украинские войска продвигаются на нескольких направлениях в западной части Херсонской области и закрепили территорию за рекой Северский Донец в Донецкой области.

Видео дня

"Скорость контрнаступления, вероятно, будет резко меняться с каждым днем, поскольку украинские силы будут пытаться лишить россиян логистики, уничтожить их командные пункты и контроль и ослабить моральный дух", - считают специалисты.

В связи с этим они добавили, что украинские силы продолжают наносить удары по российским наземным линиям связи, складам боеприпасов и ключевым позициям, чтобы истощить российские силы и сдержать их.

По прогнозам ISW, россияне время от времени будут контратаковать и отвоевывать часть утраченных позиций, проводя мощные артиллерийские и авиационные атаки на освобожденные населенные пункты и наступающие украинские войска.

Кроме этого, ISW подтвердил факт освобождения одного населенного пункта в Херсонской области и одного в Донецкой области. В докладе отмечается, что украинские войска вернули себе территорию на левом берегу реки Северский Донец.

Также сообщается, что личный состав 127-го полка так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР") 1-го армейского корпуса отказался воевать из-за отсутствия поставок.

Специалисты отметили, что российские войска перемещают военные средства в районы, расположенные вдоль основных наземных путей сообщения в тыловых районах Запорожской области.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября в ISW заявили, что ближайшей целью украинского контрнаступления остаются удары по логистическим узлам россиян на оккупированных территориях.

Вас также могут заинтересовать новости: