По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на украинской земле было уничтожено около сотни единиц различной техники.

За прошедшие сутки, 8 сентября, Вооруженные Силы Украины ликвидировали на украинской земле еще 650 российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб ВСУ, общие потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения достигли почти до 52 тысяч человек.

В частности, боевые потери противника с 24 февраля по 9 сентября ориентировочно составили:

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💀 личного состава - около 51900 (+650 за минувшие сутки) человек ликвидировано,

💀 танков - 2122 (+10 в сутки) единиц,

💀 боевых бронированных машин - 4575 (+18) единиц,

💀 артиллерийских систем - 1237 (+11) единиц,

💀 ракетных систем залпового огня - 306 (+1) единиц,

💀 средства противовоздушной обороны - 159 (+0) единиц,

💀 самолетов - 239 (+0) единиц,

💀 вертолетов - 211 (+1) единиц,

💀 БПЛА оперативно-тактического уровня - 888 (+4),

💀 крылатых ракет - 214 (+0),

💀 кораблей / катеров - 15 (+0) единиц,

💀 автомобильной техники и автоцистерн - 3399 (+55) единиц,

💀 специальной техники - 114 (+4).

В Генштабе добавили, что наибольшие потери российские оккупанты понесли на Харьковском и Донецком направлениях. Окончательные данные уточняются.

Как сообщал УНИАН, ВСУ на юге Украины атаковали вчера паромную переправу и ударили по районам сосредоточения вооружения россиян.

Потери врага за боевой день составили 59 оккупантов, 3 реактивные системы залпового огня "Ураган" и транспортно-зарядная машина для них, 2 самоходные пушки артиллерии "Пион", самоходная гаубица "Мста-С", 3 самоходные артиллерийско-минометные установки, танк Т-72 и 6 единиц авто-бронетехники. Также уничтожены 2 склада боеприпасов.

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