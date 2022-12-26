Защитники Украины могут двинуться на побережье Азовского моря, полагает эксперт.

Новое контрнаступление ВСУ будет тогда, когда хотя бы неделю или две не будет грязи.

Воины могут двинуться на побережье Азовского моря, рассказал полковник запаса нашей армии, военный летчик-инструктор Роман Свитан ведущей 1+1 Наталье Мосейчук.

"…как только не будет грязи хотя бы неделю-две, будет наступление… оптимальный вариант - это выход на Азовское море, ну, то есть, на побережье", - заявил он.

По его словам, вопрос заключается в том, откуда и куда будут двигаться защитники нашего государства.

"Вопрос - направление, откуда - куда, но именно на Азовское - перерезать эту "пуповину" еще одну основную между Россией и Крымской областью. Я уже не называю республика Крым, я думаю - это Крымская область Украины будет в нашей Конституции…", - добавил эксперт.

Ситуация на фронте сейчас - что нужно знать

Утром 26 декабря Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что воины отразили атаки врага в районе 16 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Стоит отметить, что ВСУ начали контрнаступление летом, уже освобождено более половины территории, захваченной россиянами с начала полномасштабного вторжения.

По состоянию на 26 декабря на украинской земле уничтожены 102 тыс. 600 противников.

Роман Свитан ранее прогнозировал, что захватчики могут отступить на части Херсонской, Запорожской и Луганской областей.

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