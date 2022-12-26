Новое контрнаступление ВСУ будет тогда, когда хотя бы неделю или две не будет грязи.
Воины могут двинуться на побережье Азовского моря, рассказал полковник запаса нашей армии, военный летчик-инструктор Роман Свитан ведущей 1+1 Наталье Мосейчук.
"…как только не будет грязи хотя бы неделю-две, будет наступление… оптимальный вариант - это выход на Азовское море, ну, то есть, на побережье", - заявил он.
По его словам, вопрос заключается в том, откуда и куда будут двигаться защитники нашего государства.
"Вопрос - направление, откуда - куда, но именно на Азовское - перерезать эту "пуповину" еще одну основную между Россией и Крымской областью. Я уже не называю республика Крым, я думаю - это Крымская область Украины будет в нашей Конституции…", - добавил эксперт.
Ситуация на фронте сейчас - что нужно знать
Утром 26 декабря Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что воины отразили атаки врага в районе 16 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.
Стоит отметить, что ВСУ начали контрнаступление летом, уже освобождено более половины территории, захваченной россиянами с начала полномасштабного вторжения.
По состоянию на 26 декабря на украинской земле уничтожены 102 тыс. 600 противников.
Роман Свитан ранее прогнозировал, что захватчики могут отступить на части Херсонской, Запорожской и Луганской областей.