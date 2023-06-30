Ранее WSJ писало, что Штаты близки к тому, чтобы одобрить передачу этих ракет Украине.

В Министерстве обороны Соединенных Штатов прокомментировали информацию о якобы приближении Вашингтона к передаче Украине ракет большой дальности ATACMS. В ведомстве не располагают информацией о каких-либо планируемых на ближайшее время решениях по этому вопросу.

Как сообщает "Радио Свобода", такое заявление на брифинге 29 июня сделал спикер Пентагона Патрик Райдер.

"Мне нечего объявить по ATACMS, и я не знаю о каких-либо близких решениях по ATACMS", – подчеркнул он.

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Что предшествовало

Известное издание The Wall Street Journal в своем материале написало, что Штаты близки к тому, чтобы одобрить передачу ракетной системы большой дальности ATACMS Украине.

В статье отмечалось, что президент США Байден не подписал передачу этих ракет, в частности, из-за опасений американских чиновников, что Украина использует эти ракеты для ударов по территории РФ. Мол, это приведет к эскалации. Источники издания заявили, что сейчас вопрос предоставления ракет ATACMS Украине находится на рассмотрении на самом высоком уровне.

Ракеты ATACMS для Украины: последние новости

На днях в Сенате США оценили шансы предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS, радиус действия которых составляет до 300 километров. Главный республиканец в Комитете по международным отношениям США сенатор Джеймс Э. Риш, назвал "достаточно высокой" эту вероятность.

Кроме того, 9 июня в Конгрессе США создали двухпартийную резолюцию, которой призвали администрацию американского президента Джо Байдена предоставить ракеты ATACMS Украине. В документе упомянули также о решении Франции и Великобритании предоставить Украине ракеты с дальностью поражения 250 километров.

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