Они могут доставить хлопоты на Купянском направлении.

Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что оккупанты стянули в пограничные Брянскую, Курскую и Белгородскую области 26 тысяч военных, почти 150 танков, бронетехнику и артиллерию.

По его мнению, этого недостаточно для прорыва в районе Харьковской или Сумской областей, пишет "РБК-Украина". Однако он допускает, что такой сценарий возможен, если Россия объединит этих военных с группировкой своих войск на Купянском направлении.

"Если смотреть на всю эту историю через призму самостоятельного движения, например, на Сумскую или Харьковскую области, то этого недостаточно. Но если они синхронизируют действия с контингентом на Купянском направлении, то смогут доставить нам немало хлопот", - пояснил эксперт.

Видео дня

Селезнев добавил, что у РФ есть все необходимые ресурсы, однако "наша армия это понимает, продолжая работать над тем, чтобы лишить его этого преимущества".

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, с начала контрнаступления ВСУ на Бердянском и Мелитопольском направлениях освободили уже 169 квадратных километров территории, тогда как на Бахмутском - 24 квадратных километра.

На этих трех направлениях ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника.

По состоянию на утро 11 июля общие боевые потери противника составляют около 235 тыс 020 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: