Наши воины упорно пытаются закрепиться вблизи поймы и Песчановки.

Украинские военные продолжили наземные операции на левом берегу Херсонской области и 13 ноября продвинулись вперед.

Как сообщают в отчете аналитики ISW со ссылкой на российских блогеров, ВСУ пока сохраняют позиции в Крынках и незначительно расширили зону своего контроля к югу от населенного пункта.

В то же время, по словам другого военкора, захватчикам удалось вытеснить украинских защитников с неустановленных позиций вблизи Крынков. Якобы Силы обороны провели неудачные наступательные маневры вблизи села.

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При этом еще один милблогер рассказал, что ВСУ упорно пытаются закрепиться вблизи Поймы и Песчановки. Оккупанты используют огневую мощь, чтобы помешать переброске личного состава и материальных средств украинцев на левый берег.

Как отмечается, подразделения российской 810-й бригады морской пехоты (Черноморский флот) действуют вблизи Крынков. Ранее указывалось, что контрнаступательные операции ВСУ сделали эту бригаду неэффективной по состоянию на 22 сентября.

Ситуация в Херсонской области

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что необходимо ВСУ для уничтожения российских оккупантов на левом берегу Херсонской области. В частности, высокоточное оружие.

Как сообщали аналитики ISW, ВСУ смогли перебросить на Левобережье бронетехнику, а благодаря "дыркам" в ПВО работает наша ударная авиация.

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