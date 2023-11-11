Наши войска атаковали возле четырех населенных пунктов.

Вооруженные силы Украины совершили ограниченные наземные атаки на левом берегу Херсонской области 10 ноября.

Как сообщают аналитики Института изучения войны со ссылкой на российского "военкора", наши защитники атаковали вблизи Пойм (10 км юго-восточнее Херсона), Песчановки, Подстепного и Крынок.

Согласно другим российским источникам, пробелы в противовоздушной обороне оккупантов позволяют украинским силам действовать ударно-тактической авиацией на фронте у Крынок.

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Также указывается, что украинский ракетный удар по Скадовску Херсонской области 9 ноября был по 126-му военному управлению Следственного комитета РФ. По словам источника, две украинские ракеты HIMARS попали в здание во время совещания, убив восемь-десять российских офицеров и военнослужащих. Среди них был исполняющий обязанности начальника 126-го военного следственного управления.

Война в Украине - бои на левом берегу Херсонской области

По данным аналитиков, российскому военному командованию может быть трудно передислоцировать боеспособное подкрепление для ответа на украинские операции в восточной части Херсонской области. Это связано с дефицитом личного состава и необходимостью одновременно обороняться в западной части Запорожской области и поддерживать наступательные действия на востоке Украины.

При этом недавно на Левобережье Херсонщины впервые заметили бронемашины ВСУ. Российские военкоры сообщают о разном количестве БТР, которые наши военные смогли переправить на левый берег.

В то же время враг не прекращает ужасные обстрелы правого берега Херсонской области. Постоянно есть погибшие и раненые.

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