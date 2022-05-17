Автобусы сопровождали российские оккупанты.

По меньшей мере семь автобусов с украинскими защитниками Мариуполя сегодня выехали из "Азовстали".

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на свидетелей.

Автобусы сопровождали российские оккупанты.

По данным журналистов, украинские военнослужащие, которых вывезли в этих автобусах, не ранены.

При этом, их точное количество неизвестно.

Как сообщал УНИАН, 16 мая российские СМИ сообщили, что оккупанты договорились с украинскими защитниками с "Азовстали" об открытии коридора для раненых бойцов в направлении оккупированного Новоазовска.

Впоследствии командир "Азова" Денис Прокопенко заявил, что "для сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа".

Сегодня, 17 мая, в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината защитников Мариуполя.

По данным Минобороны, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку.

Для возвращения их домой планируется обмен.

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