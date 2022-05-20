По словам президента, структура сложная, договаривались о том, что разблокировкой будут заниматься посредники, западные партнеры.

Из "Азовстали" в Мариуполе эвакуировали практически всех людей, которые были на территории завода.

Об этом в интервью по случаю третьей годовщины со дня инаугурации сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Вывезены гражданские, медики, тяжело раненые. В этот момент также происходит вывоз людей. Мне кажется, что в ближайшее время даже, не на днях, а время завершится вывоз всех", - рассказал Владимир Зеленский.

По словам президента, структура сложная, договаривались о том, что разблокировкой будут заниматься посредники, западные партнеры.

"Я договаривался с Турцией, Швейцарией, Израилем, сначала с Францией из-за отношений лидеров с РФ. Когда мы видели, что военным путем разблокировать невозможно. Хотя, честно скажу, десятки, сотни раз я проговаривал с лидерами других государств, чтобы предоставить соответствующее оружие нашим военным, чтобы военным путем мы дошли до Мариуполя ради того, чтобы разблокировать этих людей", - заявил президент.

Он добавил, что бойцы из "Азовстали" получили приказ, что они имеют полное право выйти и сохранить свою жизнь.

Как известно, 17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых.

Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку. Для возвращения их домой будет осуществлена процедура обмена.

18 мая советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что процесс эвакуации защитников "Азовстали" продолжается и он сложный.

Сегодня, 20 мая, командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко в видеообращении выразил надежду, что погибших героев из "Азовстали" в ближайшее время удастся похоронить с почестями.

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