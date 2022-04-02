Комендантский час на Киевщине в нескольких громадах сегодня начнется с 21 часа.

В нескольких громадах Броварского района Киевской области вводят длительный комендантский час.

Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко в Telegram.

"В Барышевской, Великодымерськой и Калитянской громадах Броварского района комендантский час будет длиться с 21.00 час. 2 апреля до 06.00 час. 5 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.

В остальных громадах Броварского района - с 21.00 час. 2 апреля до 06.00 час. 3 апреля.

Напомним, российские войска ворвались в Украину рано утром 24 февраля.

Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, Гостомель, Буча и Ирпень. Позже в Бучу и Ирпень зашли оккупанты. На Житомирской трассе были бои.

28 марта Ирпень освободили от противника. 31 марта стало известно, что от оккупантов также освобождена Буча. На части Киевщины защитники Украины проводили зачистку территории от врага.

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