Часть территории Киевской области заминирована и разрушена, есть вражеские диверсионно-разведывательные группы, отметили в Нацгвардии.

Национальная гвардия, Вооруженные силы Украины и силы территориальной обороны продолжают зачистку населенных пунктов в Бучанском, Вышгородском, Броварском районах Киевской области.

Об этом говорится в сообщении отдела информации и коммуникации НГУ.

"Бойцы НГУ вместе с ВСУ и силами обороны продолжают зачистку населенных пунктов в Бучанском, Вышгородском, Броварском районах. Территория заминирована, разрушена. Есть вражеские диверсионно-разведывательные группы. Слаженная и точная работа артиллеристов, минометчиков и других защитников позволила нанести противнику значительные потери в живой силе и технике. Десятки единиц сожженной техники и сотни погибших солдат РФ - цена, которую враг заплатил за наши разбитые города, убитых украинских военных и мирных местных, изуродованные судьбы тысяч жителей Киевской области", - говорится в сообщении.

Всего нацгвардейцы приняли участие в боях и освобождении около 20 населенных пунктов в Киевской области.

Напомним, войска России ворвались в Украину рано утром 24 февраля.

Сперва противник бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев. Также были атакованы населенные пункты, которые находятся недалеко от столицы, были бои в Гостомеле, в Буче, в Ирпене и на Житомирской трассе. Позже в Ирпень и Бучу зашли оккупанты.

28 марта Ирпень освободили от оккупантов. 31 марта стало известно, что от противника освобождена Буча.

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