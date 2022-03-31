На данный момент идет эвакуация людей, которые не успели выехать до этого, возвращаться в Ирпень пока не рекомендуется.

28 марта 2022 года городской голова Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что город Ирпень на Киевщине был освобожден от российских оккупантов.

При этом он отметил, что на данный момент продолжается зачистка города. Российские оккупанты все еще обстреливают город из "Градов". Также рашисты успели перед отступлением заминировать Ирпень, поэтому возвращаться туда еще нельзя.

На данный момент идет эвакуация людей, которые не успели выехать до этого. Также волонтеры вывозят животных, которых здесь бросили хозяева, спасаясь из города.

Фотокорреспондент УНИАН побывал в освобожденном от оккупантов Ирпене.

При этом, как говорится в сюжете ТСН, на данный момент украинские военные оттеснили захватчиков за пределы Ирпеня.

Как сообщал УНИАН, по словам мэра Ирпеня Александра Макрушина, с 24 февраля 2022 года в городе, по предварительным данным, погибли до 300 гражданских и до 50 военных.

При этом мэр рассказ жуткие истории о том, как оккупанты обращались с местными жителями.

"Люди, которые им не нравились (россиянам – ред.) – их просто расстреливали. Я расскажу, может кому-то не понравится, но это правда. Танками они наших украинцев, которые были убиты, раздавливали, просто закатывали в асфальт. На это было страшно смотреть", – рассказал Макрушин.

Также городской председатель рассказал, что ему рассказали жители, которые вышли из подвалов, что их не только раздевали там, но и есть факты "издевательства над женщинами". Также Маркушин рассказал, что оккупанты отделяли мужчин от женщин, чтобы потом обменять на пленных.