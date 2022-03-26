Днем в воскресенье в столице и области можно будет передвигаться.

Завтра днем комендантский час в Киеве и области вводиться не будет.

Об этом сообщил столичный городской голова Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"Новая информация от военного командования. Комендантский час в Киеве и области завтра днем вводиться не будет", - отметил мэр Киева.

По его словам, время комендантского часа останется в обычном режиме - с 20:00 до 7:00. Кличко подчеркнул, что днем в воскресенье по столице и в области можно будет передвигаться.

Как сообщал УНИАН, ранее Кличко заявил, что комендантский час в Киеве и области продлится с 20:00 26 марта до 7:00 28 марта. Он отметил, что по городу во время комендантского часа может передвигаться только транспорт по спецпропускам. Киевляне могут выйти на улицу только, чтобы пройти в укрытие по сигналу тревоги, а общественный транспорт, магазины, аптеки, заправки не будут работать.

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