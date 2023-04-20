Росыйский военный террорист сформировал карательные отряды, которые разыскивали украинских патриотов, а затем похищали и пытали их.

Служба безопасности Украины идентифицировала комбата Росгвардии, который отдавал приказ травить украинцев в "газовых камерах".

Как сообщили в СБУ, российский оккупант причастен к массовым пыткам и убийствам мирных жителей в захваченных районах на юге Украины.

"Злоумышленником является командир батальона 96-го полка оперативного назначения 46-й отдельной бригады войск Росгвардии подполковник Аюба Эльдаров. В мае прошлого года его назначили так называемым "комендантом поселка Черниговка" во временно оккупированном Бердянском районе Запорожской области", - говорится в сообщении.

Установлено, что в этой "должности" он выполнял задачи Кремля по подавлению движения сопротивления и проведению массовых репрессий против мирных жителей на захваченных территориях Украины.

"Для этого он сформировал карательные отряды, в состав которых входили российские военные, представители спецслужб РФ и местные коллаборанты. По приказу Эльдарова рашисты разыскивали украинских патриотов, а затем похищали их", - рассказали в СБУ.

Потерпевших преступники свозили в застенок, который был обустроен на территории местной оккупационной комендатуры России. В застенках к людям применяли жестокие пытки с использованием ядовитых химических веществ и электротока.

"Задокументирован факт применения врагом удушающих газов в специально оборудованных "камерах", где держали украинских пленников", - отметили в СБУ.

Выяснено, что таким образом российские захватчики пытались склонить пострадавших к сотрудничеству, чтобы получать информацию о местах дислокации и перемещении подразделений Сил обороны.

"Установлено, что Эльдаров лично участвовал в незаконных задержаниях и пытках, а также "покрывал" убийства похищенных граждан своими подчиненными", - сказано в сообщении.

По данным спецслужбы, детективы получили показания трех местных жителей, которые прошли российскую пытку и смогли выехать на подконтрольную Украине территорию.

Среди них - житель поселка, которого оккупанты похитили на блокпосту и пытали из-за его подписки на украинский Телеграм-канал. Другим незаконно заключенным был мужчина, которого захватчики "обвинили" в корректировке огня Вооруженных сил Украины. Еще одним пострадавшим является местный житель, который в своих высказываниях поддерживал украинских защитников. Все они засвидетельствовали причастность Эльдарова к совершению военных преступлений.

Так, на основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Проводятся мероприятия для привлечения российского военного преступника к ответственности.

Пытки в отношении украинцев со стороны россиян

Как сообщает УНИАН, зверская ненависть и бесчеловечное насилие стали основным лицом российской агрессии против Украины. В частности, российские оккупанты на захваченных территориях Украины создали большую сеть "застенков". Международные следователи считают, что создание таких мест является частью спланированной российской стратегии.

В докладе Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине при ООН говорится о том, что российские оккупанты применяют к украинским пленным разнообразные виды пыток, которые называют "сессией по денацификации".

В частности, во время допросов жертвам завязывали руки или надевали наручники, связывали ноги, закрывали глаза капюшоном или завязывали лентой, надевали мешки или одежду на голову. Пленных били прикладами и дубинками, применяли к ним электрошокеры, применяли сексуальное насилие, на длительное время оставляли на холоде. В некоторых случаях "пытки сопровождались казнями".

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