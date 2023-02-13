Оккупантов расселили на территории базы отдыха Чайка в населенном пункте Лазурное.

Для усиления контрдиверсионных мер Россия отправила в оккупированную Херсонскую область около 200 росгвардейцев.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Для безопасности прибывших захватчиков в поселке, где их разместили, ограничили передвижение местных жителей.

"Для усиления контрдиверсионных мер на временно занятых территориях Херсонской области противник направил туда около 200 военнослужащих Росгвардии. Их расселили на территории базы отдыха Чайка в населенном пункте Лазурное, а для безопасности оккупантов в поселке ограничено передвижение местных жителей", - говорится в сообщении.

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Полицейские мероприятия российских оккупантов

Россияне пытаются бороться с проукраинской позицией людей, которые остались на оккупированных территориях.

В частности, в начале февраля стало известно, что в Новотроицке Херсонской области для проверок местного населения с проукраинской позицией и прибыли сотрудники Федеральной службы безопасности России.

А в ноябре российские войска усилили контрдиверсионные и полицейские меры в оккупированном Скадовском районе Херсонской области.

Недавно стало известно, что российские оккупанты в Херсонской области заставляют пенсионеров получать российские паспорта, угрожая не выдавать им пенсии.

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