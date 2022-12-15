Один из ключевых факторов — скорость доставки боеприпасов.

Для Украины одна из насущных проблем — сохранение и увеличение поставок вооружения от западных партнеров. Боеприпасы в сражениях с оккупантами расходуются, как в период Второй мировой войны. Поэтому скорость их пополнения влияет на победу в битвах.

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в интервью изданию The Economist. По его словам, темпы расхода снарядов сопоставимы с боевыми действиями времен Второй мировой войны. И если одна из сторон может быстрее доставлять их на позиции, то она и побеждает в сражениях.

Сырский также описал, как он видит выигрыш в войне. Для командующего — это возвращение всех территорий государства: "Мы победили, когда враг уничтожен, а мы стоим на своих границах".

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Журналисты отметили, что Сырский не ждет быстрого поражения России, судя по его трезвой оценке текущего затруднительного положения. В ближайшем будущем Украина продемонстрирует действенность тактики, которую командующий описал "активной обороной". При этом для оккупантов заготовили сюрпризы.

"Скажу только, что мы внимательно изучаем противника. И каждый яд имеет противоядие", — добавил Сырский.

По словам командующего, недооценка России способна привести любого к поражению. А мобилизация в РФ не такая уж халатная, как может показаться. Сейчас достаточно подготовленные вражеские подразделения появляются по всей линии фронта.

Последние заявления украинского командования

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 15 декабря сообщил, что Россия готовит 200 тысяч солдат. Он не сомневается в новой попытке вражеского наступления на Киев.

Похожей информацией поделился министр обороны Алексей Резников. По его словам, рашисты готовят 150 тысяч военнослужащих для будущих наступлений. Очередная волна вражеских атак начнется в феврале, как и в этом году.

Залужный также сообщил, что людей в ВСУ хватает, и нужно лишь больше вооружения. При этом украинские защитники уже готовят новую масштабную операцию, которая пока незаметна.

В разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли Залужный подчеркнул: "С таким врагом [как Россия] не только нужно, но и вполне возможно воевать до самого конца".

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