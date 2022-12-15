ВСУ все еще испытывают нехватку вооружения.

Украина готовит новую операцию, рассказал в интервью The Economist Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.

Залужный подчеркнул, что западные партнеры в полной мере поинформированы о военных запросах Украины для деоккупации территорий, однако оружия все еще мало.

"С такими ресурсами я не могу проводить новые крупные операции, хотя мы сейчас работаем над одной", - отметил генерал.

Залужный добавил, что операция "уже на подходе, но вы ее еще не видите". "Мы используем значительно меньше снарядов", - подытожил Главнокомандующий ВСУ.

В этом же интервью Залужный также отметил: "Чтобы добраться до админграниц Крыма, нам надо преодолеть расстояние в 84 км до Мелитополя. Нам, кстати, этого достаточно, потому что Мелитополь дал бы нам полный огневой контроль сухопутного "коридора", из Мелитополя мы можем вести огонь по Крымскому перешейку теми же HIMARS и так далее".

Война в Украине – актуальные новости

После поражений под Харьковом и в Херсоне российские войска сосредоточились на захвате Донецкой области – в частности тяжелые бои продолжаются под Бахмутом.

Кроме того, враг перешел к обороне на других направлениях. Например, в Луганской области противник пытается удерживать логистические пути, а в Белгородской области роют окопы, чтобы не допустить приход ВСУ.

Также враг пытается сделать из 15 км побережья Днепра в Херсонской области "серую зону", ежедневно обстреливая из РСЗО гражданские объекты прилегающих районов.

Вместе с тем ВСУ сосредоточенно бьют по логистике врага, в том числе и на Запорожском направлении, а также ведут эффективную оборону в Донецкой области.

Враг все равно не отказался от своих первоначальных целей, несмотря на поражения, и готовит новое наступление уже в январе-феврале, считает глава МИД Дмитрий Кулеба. Генерал Залужный, в свою очередь, уточнил, что не исключает новое наступление оккупантов на Киев.

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