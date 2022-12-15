Валерий Залужный выразил надежду по поводу дальнейшей действенной поддержки в реализации планов Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

С таким врагом, как Российская Федерация, вполне возможно воевать до самого конца.

Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил в социальной сети Facebook по итогам разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

"Актуализировал вопрос предоставления Силам обороны Украины вооружения, боеприпасов и техники, необходимых для сдерживания российской полномасштабной агрессии", - подчеркнул Залужный.

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Также, как заявил главнокомандующий ВСУ, он поделился с генералом Милли своим главным выводом активной войны с Россией.

"С таким врагом не только нужно, но и вполне возможно воевать до самого конца", - подчеркнул Залужный.

Он выразил надежду по поводу дальнейшей действенной поддержки в реализации планов Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Высказывания Залужного и Резникова о войне

Ранее Залужный заявил, что Силы обороны Украины готовятся к различным сценариев развития событий в ближайшие месяцы. Также он сказал, что во время войны с Россией нашей стране для выхода на границы 23 февраля необходимы сотни гаубиц, танков и боевых машин пехоты.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников предполагает, что российская армия в феврале попытается усилить наступательные операции.